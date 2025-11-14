Sheinbaum Destaca Apoyo a Jóvenes ante Marcha de Generación Z: Pide Manifestación Pacífica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los programas que su gobierno ofrece para apoyar a los jóvenes del país, de cara a la marcha de la Generación Z, que se realizará este 15 de noviembre de 2025.

En la conferencia mañanera de hoy, 14 de noviembre de 2025, Sheinbaum Pardo pidió que la manifestación sea pacífica y sin violencia.

La mandataria también habló de la importancia de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y anunció que pronto vendrá el aumento al salario mínimo, en 2026.

Información en desarrollo...

