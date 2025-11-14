¿Cuándo Ingresa el Nuevo Frente Frío Número 15 al País? En Estos Estados se Sentirán Heladas

Las bajas temperaturas no dan tregua y en varios estados del país ya se sienten sus efectos, por lo que es necesario que esté bien preparado por las heladas. Te decimos cuándo ingresa el frente frío 15 a México.

Cabe recordar que el frente frío número 14 ingresará hoy por la noche al noroeste de México, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará:

Rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en dicha región, además de lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California e intervalos de chubascos en Sonora.

Además, durante el domingo y lunes, el frente frío 14 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 70 km/h y descenso de las temperaturas.

Noticia relacionada: Frío en México: Sigue Estos Consejos para Cuidar tu Salud en Temporada de Invierno 2025

¿Cuándo ingresa el frente frío 15 al país?

De acuerdo con el SMN, se prevé la aproximación del frente frío número 15 al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en altura y con la corriente en chorro polar, originando rachas de viento de hasta 60 km/h, lluvias e intervalos de chubascos, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora.

El próximo 17 de noviembre por la noche.

Así estarán las bajas temperaturas y heladas en el país por el frente frío número 15

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes en: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: Zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en: Zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar