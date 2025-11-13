Frío en México: Sigue Estos Consejos para Cuidar tu Salud en Temporada de Invierno 2025

En varios estados del país ya se siente el intenso frío, por lo que te compartimos estos consejos para cuidar tu salud en temporada invernal 2025.

Cabe recordar que para hoy, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia y la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13, en proceso de modificación, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Sin embargo, durante la noche de hoy, se pronostica la aproximación del frente frío número 14, al noroeste de México, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical que ocasionarán lluvias aisladas, fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en varios estados del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Consejos para cuidar tu salud durante el invierno

En México, el mayor efecto de las bajas temperaturas, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, se presenta de noviembre a enero, principalmente en:

Baja California, Sonora, Durango, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua y Sonora

Durante el invierno se incrementan las enfermedades respiratorias, es por eso que la CNPC emitió las siguientes recomendaciones para cuidar tu salud.

Cubrirte con varias prendas, te calientan mejor que una ropa gruesa.

Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz.

Come frutas y verduras ricas en vitaminas C.

Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal

Recuerda que lo grupos vulnerables son las niñas y los niños, las y los enfermos crónicos, mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores.

Con información de N+

