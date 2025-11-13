¡Prepárate! Porque un nuevo frente frío se aproxima a México, se trata del número 14, que mantendrá las bajas temperaturas en varios estados del país. Te decimos dónde habrá heladas y temperaturas de hasta -10 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para hoy, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia y la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 13, en proceso de modificación, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Sin embargo, durante la noche, se pronostica la aproximación del frente frío número 14, al noroeste de México, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical que ocasionarán:

Lluvias aisladas, fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en varios estados del país.

Noticia relacionada: Aplican Primer Plan DN-III por Frío en el Estado de México; ¿En Qué Municipios?

¿Dónde habrá heladas y temperaturas de hasta -10 Grados?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 14 provocará heladas y bajas temperaturas:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes en : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en: Zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Historias recomendadas:

Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?

Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?

Con información de N+

Rar