Este viernes, 14 de noviembre de 2025, continúan por segundo día consecutivo las protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varios estados del país, como parte de su paro nacional y jornada de movilizaciones. Te decimos qué carreteras del país están cerradas por los docentes.

Cabe destacar que en la Ciudad de México (CDMX), el magisterio mantiene su protesta y plantón en inmediaciones de la Cámara de Diputados.

¿Hay carreteras bloqueadas por maestros de la CNTE hoy?

Al igual que ayer, hay protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varios estados del país, entre ellos:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Durante el día, se espera el arribo de contingentes de profesores en varias casetas del país, donde se prevé que den paso libre a los automovilistas en accesos y salidas a la CDMX, como parte de su paro nacional de 48 horas en:

Caseta México-Cuernavaca: secciones 9,10 y 11.

Caseta México-Puebla: Integrantes de la sección 22 ya se concentran en la vialidad.

Caseta México-Toluca: secciones 7 y 14.

Además, de acuerdo con Capufe y Guardia Nacional División Caminos estas son las carreteras bloqueadas hasta el momento:

En Oaxaca, hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes, cerca del km 090+100 de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.

También en Oaxaca, hay manifestantes cerca del km 219+900 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca (Directo), del tramo Huitzo-Oaxaca.

Con información de N+

