Aguinaldo 2025: ¿Cuánto Dinero Debo Recibir Como Mínimo este Año con Aumento al Salario Mínimo?

Este 2025, el aguinaldo mínimo que recibirán los trabajadores será mayor al de cualquier otro luego del incremento al salario de 12% autorizado en diciembre pasado. Este pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios en la zona del salario mínimo general.

Con dicho incremento, no solo aumentó el salario mínimo mensual a 8 mil 364 pesos, sino también prestaciones laborales como el aguinaldo, que por ley cada año los trabajadores deben recibir al menos 15 días de sueldo base.

Entrado en vigor a partir del primero de enero de 2025 en todo el país, el aumento al salario mínimo general benefició a poco más de 85 millones de trabajadores.

La meta del gobierno federal es que para 2030 cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica con el salario mínimo.

¿De cuánto será el aguinaldo mínimo en 2025?

De acuerdo con el Artículo 87° de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deben recibir un aguinaldo anual equivalente a, por lo menos, 15 días de salario, en el caso de aquellos que laboraron todo el año.

Tomando como referencia el salario mínimo general autorizado para 2025 de 278.80 pesos por día, el aguinaldo mínimo de 15 días que deben recibir los trabajadores en México es de 4 mil 182 pesos.

¿Cuándo depositan el aguinaldo 2025?

El aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre. La Ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma.

Si se incumple este plazo, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces UMA para este tipo de infracciones, y se determina que el trabajador contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes.

