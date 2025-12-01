Registro Jóvenes Construyendo el Futuro Diciembre 2025: Lista de Focalización con Municipios
Atentos, este 1 de diciembre abrió la plataforma para que jóvenes de 18 a 29 años de edad postulen a centros de trabajo y reciban un apoyo económico
La espera concluyó. Este 1 de diciembre inició el periodo de postulaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas del Bienestar que entrega 8,480.17 pesos mensuales a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad.
Para poder postular es necesario que los jóvenes hayan hecho previamente su registro en el portal web de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y a partir de hoy, verifiquen en el Mapa de Focalización la lista de municipios que cuentan con espacios abiertos en centros de trabajo.
Ten en cuenta que además del apoyo económico mensual, los beneficiarios tienen seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Además, durante el tiempo que estén vinculados con un centro de trabajo, éste fungirá como su tutor, y harán evaluaciones mensuales del "aprendiz".
¿Dónde Hay Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro en Diciembre 2025?
Como cada periodo de postulaciones, el apoyo se rige por la estrategia de Focalización que busca priorizar y dar especial atención a mujeres y hombres de 18 a 29 años de edad que viven en rezago social y zonas con índices de inseguridad.
Dado que la plataforma es interactiva, las cifras de municipios con disponibilidad pueden cambiar por estado, por lo que vale la pena que verifiques la disponibilidad regularmente y de preferencia hacer tu registro con tiempo.
- Aguascalientes - 9 municipios abiertos
- Baja California - 7 municipios abiertos
- Baja California Sur - 5 municipios abiertos
- Campeche - 13 municipios abiertos
- Chiapas - 29 municipios abiertos
- Chihuahua - 30 municipios abiertos
- Ciudad de México - 9 municipios abiertos
- Coahuila - 23 municipios
- Colima - 10 municipios
- Durango - 32 municipios
- Guanajuato - 28 municipios
- Guerrero - 25 municipios
- Hidalgo - 50 municipios
- Jalisco - 42 municipios
- Estado de México - 33 municipios
- Michoacán - 58 municipios
- Morelos - 35 municipios
- Nayarit - 17 municipios
- Nuevo León - 31 municipios
- Oaxaca - 69 municipios
- Puebla - 36 municipios
- Querétaro - 16 municipios
- Quintana Roo - 8 municipios
- San Luis Potosí - 33 municipios
- Sinaloa - 15 municipios
- Sonora - 24 municipios
- Tabasco 4 municipios
- Tamaulipas - 29 municipios
- Tlaxcala - 21 municipios
- Veracruz - 46 municipios
- Yucatán 41 municipios
- Zacatecas - 23 municipios
¿Cómo funciona el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro?
- Abre la Plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro
- Ingresa a tu cuenta
- Ubica el Mapa de Focalización
- Verifica los municipios con disponibilidad según el color (verde, amarillo y rojo)
- Postúlate en el centro de trabajo de tu preferencia
¿Qué significan los colores en el Mapa de Focalización?
-
Verde: municipio abierto
- Amarillo: Meta alcanzada en dicho municipio
- Rojo; Municipio cerrado
¿Qué sigue después de postular?
- Revisa tus medios de contacto para que el centro de trabajo pueda contactarte
- El centro de Trabajo tiene tres días naturales para aceptar o declinar
- Si no recibes respuesta, la plataforma liberará tu perfil para que puedas postular nuevamente, según la disponibilidad.
Al finalizar la capacitación, los aprendices recibirán un documento donde se acreditan las habilidades adquiridas, y en caso de no ser contratado donde se adiestró, se le facilitarán opciones para su ingreso al mercado laboral.
