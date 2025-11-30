¿A Qué Hora Abren Postulaciones al Programa que Entrega 8,480 Pesos a Jóvenes de 18 a 29 años?

Si ya hiciste tu registro para el programa que entrega 8,480 pesos a mujeres y hombres de 18 a 29 años de edad, pero estás esperando que abra el periodo de postulaciones, en N+ te confirmamos a qué hora abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 y cómo se utiliza el mapa de focalización.

Recuerda que para que puedas iniciar con la postulación a un centro de trabajo, es importante que previamente hayas hecho el registro a través de la página web.

La Coordinación Nacional de Becas del Gobierno de México anunció que las postulaciones abrirán este 1 de diciembre, y será el último de cinco periodos de incorporación al apoyo económico en 2025.

Una vez aceptado en el centro de trabajo, deberás cumplir una jornada de entre 5 y 8 horas diarias, por la que recibirás una retribución económica de 8,480 pesos, además de seguro médico del IMSS.

¿A qué hora abre plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025?

Dado que el registro de aspirantes en los nuevos centros de trabajo iniciará el lunes 1 de diciembre de 2025, se prevé que esté disponible en punto de las 00:00 horas, es decir desde la madrugada del lunes.

De modo que si estás interesado en la convocatoria, más vale que estés atento a la plataforma para verificar que hayan sido dados de alta tus datos y puedas postularte al centro de trabajo de tu interés.

Allí encontrarás el Mapa de Focalización, una herramienta interactiva que permite a los interesados consultar cuántos espacios quedan por cada una de las zonas.

Los municipios y entidades que presentan un mayor grado de marginación, son aquellos en los que se habilitan los espacios.

¿Cómo se usa el Mapa de Focalización para postular a un centro de trabajo?

Para poder buscar si tu municipio está contemplado dentro de este periodo de postulaciones del programa que entrega 8,480 pesos a jóvenes de 18 a 29 años de edad, debes entrar al portal de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Una vez ahí, debes navegar por el mapa, hasta ubicar tu estado o municipio y el listado de centros de trabajo con espacios disponibles.

Paso a paso:

Ingresa a tu cuenta Ubica el Mapa de Focalización Verifica los municipios con disponibilidad Postúlate en el centro de trabajo de tu preferencia

¿Cómo sé si hay disponibilidad en mi municipio?

El mapa cuenta con tres colores principales, que te indican sí hay o no disponibilidad, así como un listado de los Centros de Trabajo donde admiten a "aprendices" del programa.

Verde: Municipio Abierto

Municipio Abierto Amarillo: Meta alcanzada en municipio

Meta alcanzada en municipio Rojo: Municipio Cerrado

