Focalización Jóvenes Construyendo el Futuro: Mapa de Municipios con Convocatoria en Octubre 2025

Si tienes entre 18 y 29 años, esto te interesa. Este 1 de octubre de 2025 abre una nueva convocatoria de registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que entrega 8,480.17 pesos y seguro médico del IMSS a los aprendices por 12 meses. En N+ te explicamos de qué consta el programa y cómo funciona el mapa de focalizacion por municipio.

Este programa te da la oportunidad de capacitarte en un centro de trabajo, mientras recibes el apoyo económico. De modo que a partir del 1 de Octubre es la apertura de postulaciones, para ello, tienes que contar con el registro en la plataforma previamente.

¿Qué municipios tienen abierta convocatoria en Octubre 2025?

El registro de aprendices se realiza a través de la página web de Jóvenes Construyendo el Futuro, o de forma presencial en las oficinas móviles que se instalan en municipios con zonas de atención prioritaria.

La estrategia de Focalización del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca priorizar y dar especial atención a los jóvenes que viven en zonas de mayor rezago social y con mayor índice de inseguridad.

Para conocer los estados y municipios que entran en esta estrategia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como Jóvenes Construyendo el Futuro mantienen un mapa en el que los aprendices pueden localizar sus entidades.

Para conocer qué municipios participan, es necesario dar clic en el estado. Para identificar el estatus, hay una serie de colores:

Verde: Municipio Abierto. Es decir que participa y tienen espacios de capacitación disponibles

Municipio Abierto. Es decir que participa y tienen espacios de capacitación disponibles Dorado: Municipio con Meta Alcanzada, es decir que se agotaron los espacios disponibles para postulación.

Municipio con Meta Alcanzada, es decir que se agotaron los espacios disponibles para postulación. Rojo: Municipio Cerrado, es decir que no participan en esta apertura.

¿Cómo funciona el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Ingresa al Mapa de Focalización a través de la página de la STPS. Da clic en tu estado para consultar disponibilidad Conoce qué municipios participan en la convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro y detecta el color. Elige tu centro de trabajo, filtra por área de interés o distancia

¿Qué pasa después de postularte a un centro de trabajo?

Revisa tus medios de contacto, dado que el centro de trabajo puede llamarte. Ten en cuenta que éste tiene tres días naturales para aceptar tu postulación o declinarte.

Si no hay respuesta, el programa te liberará automáticamente y puedes postularte a otro centro de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social indica que si te desvinculas antes de esos tres días, cuenta como tu primera baja.



