¿Cómo Saber Si Está Activa Tu Tarjeta Bienestar de Beca Benito Juárez tras Reparto de Noviembre?

Desde el pasado 25 de noviembre avanza la entrega de plásticos a nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez, lo que ha despertado dudas sobre cómo saber si la Tarjeta del Bienestar está activa, por lo que en N+ te explicamos qué debes hacer cuando recibas el sobre.

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México adelantó la noticia de la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios, durante la conferencia matutina del pasado 17 de noviembre de 2025.

Los primeros en recibir la tarjeta son los estudiantes de educación media superior, es decir los beneficiarios de la Beca Benito Juárez. Mientras que los beneficiarios del apoyo económico Jóvenes Escribiendo el Futuro, recibirán el plástico del Banco del Bienestar en diciembre.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó que tras estos periodos de entrega, finalmente será el turno de los estudiantes de primaria inscritos a la Beca Rita Cetina.

¿Cómo saber si mi tarjeta del Bienestar está activa?

Atención, familias de nuevos beneficiarios. Es muy importante saber qué hacer después de recibir el sobre con la Tarjeta del Bienestar, para no caer en fraudes.

La Coordinación Nacional de Becas advirtió a los becarios que no es necesario hacer ningún procedimiento para activar la tarjeta, toda vez que ésta se activará automáticamente al recibir el primer depósito de la Beca Bienestar.

Por lo que papás y estudiantes deberán mantenerse atentos de las fechas de depósito del apoyo económico bimestral.

Cabe recordar que el calendario de pago de la Beca Benito Juárez, al igual que otros programas gubernamentales, avanza en orden alfabético. De modo que los primeros en recibir el apoyo son aquellos cuyo primer apellido inicia con las primera letra de abecedario y así sucesivamente.

¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez?

Mayores de 18 años

Estudiante

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Menores de edad

Estudiante

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de Domicilio Reciente

Padre, Madre o Tutor

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial (original y copia)

¿Cuánto deposita la Beca Benito Juárez a nuevos beneficiarios?

La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a todos los alumnos inscritos en este programa del Gobierno de México, por los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por un máximo de 40 meses, siempre que el estudiante continúe inscrito.

