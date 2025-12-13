Estados Afectados con Bloqueos Carreteros: ¿Cuándo y Dónde Se Prevén Cierres en Diciembre 2025?

Luego de semanas en las que se ha colapsado el tránsito en autopistas y accesos a ciudades, como la capital del país, la población mexicana se mantiene a la expectativa, sobre todo, de cara a las fiestas decembrinas. Por ello, en N+ te contamos qué es lo que sabemos sobre los bloqueos carreteros. ¿Cuándo y dónde se prevén cierres? ¿Qué estados posiblemente resulten afectados?

Previamente, te dimos a conocer cuáles son las razones por las que podría haber un nuevo megabloqueo, luego de los días de complicaciones en la movilidad.

Video: Campesinos y Transportistas Revelan Acuerdos para Levantar Bloqueos ¿Qué Pactó Segob?

¿Cuándo se prevé el bloqueo carretero de campesinos y transportistas en diciembre 2025?

De acuerdo con dirigentes del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, estarían preparando nuevas manifestaciones con bloqueos en carreteras y aduanas para la semana del 15 al 19 de diciembre 2025.

Campesinos Unidos de Sinaloa, por su parte, publicaron, en sus redes sociales un mensaje en que convocaron a estar “listos y atentos para manifestarnos nuevamente, en unidad y con la fuerza que nos caracteriza”.

De acuerdo con la publicación, los agricultores volverán con bloqueos carreteros el próximo martes, 16 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el FNRCM apuntó el martes 16 de diciembre se reanudarán los bloqueos en carreteras de manera indefinida, mientras que el miércoles 17 se tomarán aduanas y puentes internacionales.

No obstante, uno de sus dirigentes, Eraclio Rodríguez Gómez, señaló que estas movilizaciones se activarán en caso de no llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación antes del lunes 15 de diciembre 2025.

¿Qué estados resultarían afectados?

Hasta el momento, los estados que posiblemente registren afectaciones con el megabloqueo son:

Estado de México

Guerrero

Sinaloa

DMZ