¿Cuánto Durará Megabloqueo de Transportistas del 24 de Noviembre 2025? Esto Sabemos de Cierres

Grupos de transportistas de todo el país han anunciado un megabloqueo de carreteras en más de dos decenas de estados. Ante las complicaciones que se prevé que generen estas protestas, hay dudas por parte de la sociedad que regularmente transita por estos caminos, como ¿cuánto durarán los bloqueos? En N+ te compartimos que es lo que se sabe hasta el momento.

Y es que pese a que se ha mantenido el diálogo con los gobiernos locales y federales, todavía se desconoce si las protestas se extenderán por todo el país, o abarcarán solo algunos estados.

¿Cuánto durará el megabloqueo de transportistas?

La Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) emitió una alerta al sector empresarial sobre una jornada de bloqueos carreteros de alcance nacional programada para este lunes 24 de noviembre de 2025.

De acuerdo con esta organización, las autopistas con anuncios de bloqueo incluyen las vías México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Cuernavaca-Acapulco, que conectan la capital con diversos estados del centro del país.

Entre las exigencias que han establecido los transportistas con esta protesta está la atención a temas de inseguridad, específicamente la extorsión, que —afirman— se ha agudizado en los últimos años. Por ello, hicieron un llamado a evitar viajes que compliquen la protesta.

"Le pedimos que sean solidarios con nuestro movimiento y que si pueden no salir de sus casas o de viaje, no lo hagan, para evitar conflictos", señalaron.

Por tal motivo, aún no hay claridad de cuáles son todas las carreteras que tendrán bloqueo, ni qué tramos se verán afectados por los cierres. Asimismo, tampoco hay claridad de la duración del megabloqueo, ya que lo que se busca es la atención de las demandas por parte de las autoridades.

No obstante, han amagado con que sea un bloqueo indefinido en caso de que no se llegue a un acuerdo.

En N+ te recordamos que en casos anteriores este tipo de manifestaciones llegan a durar hasta nueve horas.

¿A qué hora se prevé el inicio del megabloqueo de transportistas el 24 de noviembre 2025?

Se prevé que el inicio del megabloqueo del 24 de noviembre 2025 inicie a las 8:00 horas, pero no hay una hora oficial ni general en la que esta protesta arranque en todo el país, ya que la coordinación entre las distintas asociaciones de transportistas sigue en desarrollo.

Pero partiendo de dicho horario preliminar, la protesta podría extenderse hasta las 16:00 o 17:00 horas. Por ello, te recomendamos tomar previsiones y estar pendiente de las actualizaciones oficiales, que te tendremos al momento en N+ y N+ Foro.

