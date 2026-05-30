¿Qué Evento Hay en Neza, Edomex, Hoy 30 de Mayo 2026? Horarios y Artistas en Concierto Gratis

Te damos a conocer la cartelera y horarios del evento que se realiza en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, este sábado 30 de mayo 2026

Presentación de Panteón Rococó, que estará este sábado 30 de mayo 2026 en concierto gratis en NezaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Buscas plan para hoy? Neza te espera con el Festival Ecos del Oriente. Disfruta de Panteón Rococó y más artistas en un evento gratuito. Comienza a las 14:30 en Ciudad Jardín.

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