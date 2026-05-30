¿Qué Evento Hay en Neza, Edomex, Hoy 30 de Mayo 2026? Horarios y Artistas en Concierto Gratis

Entre la gran oferta cultural y de entretenimiento con la que cuenta la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se realiza este sábado 30 de mayo 2026 un gran concierto gratis en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Sí tienes la duda de qué evento es, en N+ te damos a conocer la lista completa de artistas y horarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regreso de Panteón Rococó: Celebración de 30 Años y Regreso Triunfal

¿Qué evento hay en Neza hoy 30 de mayo 2026?

La Secretaría de Cultura dio a conocer que el Festival Ecos del Oriente llega este sábado 30 de mayo con música, baile y resistencia social en un espacio de convivencia y comunidad en el municipio de Nezahualcóyotl.

La cartelera está encabezada por Panteón Rococo, pero no es el único acto esperado para este concierto gratuito. También se suman:

Out Of Control Army

Fania y la Rebelión Rumbera

Nana Pancha

Los Kamer

Este evento forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que hace parada en Ciudad Nezahualcóyotl, "en una jornada de ska, cumbia y ritmos latinos", señala la dependencia federal.

¿Dónde es el concierto? En Deportivo Ciudad Jardín. Ubicación: Manzana 001, Ciudad Jardín, 57205 Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Te recomendamos tomar previsiones si te dirigirás al evento y salir con tiempo, pues autoridades locales señalaron esta tarde que se presenta tráfico lento en la avenida Bordo de Xochiaca, a la altura de OcraNeza, de aproximadamente 1 km.

¿A qué hora es el concierto de Panteón Rococó en Ciudad Nezahualcóyotl?

El evento inició a las 14:30 horas, de manera general. El escenario fue aperturado por Los Kamer, pero el acto principal, que será Panteón Rococó, comenzará a las 20:30 horas.

Así quedaron los horarios:

Nana Pancha - 16:30 horas

Out Of Control Army - 18:50 horas

Panteón Rococó - 20:30 horas

DMZ