¿Por qué Habrá Bloqueo de Carreteras en México por Transportistas y Agricultores? Esto Piden

Transportistas y Agricultores anunciaron un bloqueo de carreteras en México, luego de que no lograr acuerdos con el Gobierno Federal. Te decimos qué es lo que piden.

Tras varias horas de negociación ayer, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informó que las organizaciones campesinas, en conjunto con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), se preparan para nuevas movilizaciones que incluirán:

La toma de carreteras, casetas y puentes internacionales.

No hay ningún acuerdo con el Gobierno, no hay absolutamente nada. Preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales.

Por su parte, David Estévez Gamboa, líder de la ANTAC, quien también estuvo presente en las negociaciones, afirmó que no existe aún una respuesta satisfactoria para las demandas del sector agrícola ni para los compromisos pendientes con el gremio transportista, acordados desde el pasado 24 de noviembre.

¿Qué piden los transportistas y agricultores?

Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), indicó qué es lo que solicitan a las autoridades:

Retirar un millón de toneladas de sorgo, con la misma finalidad de sacarlas del mercado para que puedan reaccionar los precios del resto del producto que se va a quedar en el mercado.

Retiraran del mercado un millón de toneladas de trigo con la misma finalidad y que este trigo se fuera acopiando a 6,500 pesos la tonelada, al igual que el sorgo, y a 20 mil pesos la tonelada de frijol.

Retirar del mercado 17 millones de toneladas de maíz para que esto pueda liberar el mercado y que se pague a 7,200 pesos.

El líder de los agricultores aseguró que hicieron la propuesta “porque hoy el Gobierno mexicano tiene la oportunidad de crear una reserva de alimentos, que quiere decir, que México tenga una mayor flexibilidad y garantizada la alimentación para todos los mexicanos durante un buen tiempo”.

Dijo que se pondrán de acuerdo entre todos los representantes de todos los estados, para salir nuevamente a la manifestación, a continuar con el paro nacional, que además, esta vez podría extenderse a los puertos marítimos.

Por su parte, Estévez Gamboa, líder de la ANTAC, dijo que convocarán a un paro nacional más grande que el que ocurrió en días pasados.

Si la vez pasada fue contundente hoy va a ser el doble, no hay diálogo con las autoridades para el tema del campo ni del transporte. Pedimos algunas cuestiones que están acordadas y no se nos han dado hasta este momento, vamos a acordar fecha y día, pero no va a pasar de muchos días, vamos a subir otra vez a las carreteras.

