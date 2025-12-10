Salgamos Otra Vez a las Carreteras: Campesinos y Transportistas Amagan con Megabloqueo Nacional

Luego de sostener, hoy miércoles 10 de diciembre, una reunión con autoridades federales en búsqueda de mejorar los precios de granos como maíz, frijol y sorgo, agricultores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano advirtieron que convocarán a un megabloqueo nacional, al no alcanzarse ningún acuerdo con el gobierno.

El encuentro estaba programado inicialmente en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, de último momento se trasladó a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Tras varias horas de negociación, el dirigente del Frente, Eraclio Rodríguez, informó que las organizaciones campesinas se preparan para movilizaciones que incluirán la toma de carreteras, casetas y puentes internacionales en conjunto con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

“No hay ningún acuerdo con el gobierno, no hay absolutamente nada. Preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales”, señaló Rodríguez en un mensaje difundido a través de Facebook.

Agregó que solo falta coordinarse entre los representantes de los distintos estados para reactivar las manifestaciones y “dar continuidad al paro nacional”.

Transportistas se unirán al paro

Por su parte, David Estévez Gamboa, líder de la ANTAC, quien también estuvo presente en las negociaciones, afirmó que no existe aún una respuesta satisfactoria para las demandas del sector agrícola ni para los compromisos pendientes con el gremio transportista, acordados desde el pasado 24 de noviembre.

“Dependiendo de cómo platiquemos y a qué acuerdos lleguemos, vamos a convocar nuevamente un paro nacional. Si la vez pasada fue contundente, hoy será el doble. No hay diálogo con las autoridades ni para el tema del campo ni para el del transporte”, aseguró.

Estévez agregó que únicamente ha tenido acercamientos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero que varios puntos establecidos siguen sin cumplirse.

Adelantó que en los próximos días definirán la fecha exacta de la movilización y subirán nuevamente a las carreteras.

CLS