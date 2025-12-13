"Habrá Represalias muy Severas": Trump tras Emboscada Contra Soldados Estadounidenses en Siria

Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron este sábado en una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria", según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que "habría severas represalias".

"Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil", escribió Trump en redes sociales.

"Asimismo, oramos por los tres soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien. Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas", aseveró Trump.

Más temprano, el CENTCOM informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.

Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

"Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región", escribió en X.

Por su parte, ante la noticia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, escribió en su cuenta de X: "Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad".

