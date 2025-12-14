Audiencia de César N en el Altiplano; Hoy Deciden su Situación Legal

El exgobernador de Chihuahua, César "N", rechazó estar implicado en la acusación que le hizo el Ministerio Público Federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Será este domingo, a las nueve de la mañana, cuando se determine si es vinculado a proceso o dejado en libertad.

Durante la audiencia realizada en los juzgados federales del Altiplano, nueve abogados de cuatro despachos, que integran su defensa, solicitaron a la jueza Yazmín Ambriz que no fuera vinculado a proceso.

El propio exgobernador tomó la palabra y aseguró que no realizó ningún procedimiento ilegal; incluso, pidió que la audiencia se acelerara.

Sus abogados señalaron que no existen elementos suficientes para la acusación, que no se respetó el secreto bancario del exgobernador, que se le está juzgando por segunda ocasión por el mismo delito y que se trata de una persecución política en su contra.

El exgobernador de Chihuahua presenció la audiencia desde uno de los locutorios del interior del penal de máxima seguridad.

Sus abogados también participaron vía remota: algunos desde Chihuahua, otros desde Colima y un par desde el propio centro de justicia.

César "N" es acusado por la FGR de lavar 73 millones 925 mil pesos, recursos que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda estatal y que habrían sido triangulados.

Por su parte, el Ministerio Público reiteró que las investigaciones detallan que la mayoría de los recursos ilícitos fueron entregados por el gobierno de César "N" a la Unión Ganadera División del Norte y a una financiera, de las cuales era presidente e integrante de sus mesas directivas.

Como ejemplo, se expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que 70 mil pesos de esos recursos fueron utilizados para pagar la tarjeta de crédito de la esposa del exgobernador.

La jueza señaló que, debido al cúmulo de pruebas, necesita tiempo para analizarlas, por lo que se realizará una audiencia la mañana de este domingo, en la que determinará si vincula a proceso al exmandatario.

