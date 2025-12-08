¿Quién es César "N, el Exgobernador de Chihuahua Detenido por Recursos de Procedencia Ilícita?

César “N”, exgobernador de Chihuahua, fue detenido la tarde de este lunes 8 de diciembre, por autoridades federales. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que el exmandatario estatal es investigado por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las indagatorias, César "N", presuntamente intervino como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Cabe destacar, que César "N", había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

FGR Confirma Detención de César Duarte, Exgobernador de Chihuahua, ¿De Qué lo Acusan?

¿Quién es César "N"?

Originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, el exgobernador construyó una larga trayectoria política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Antes de llegar a la gubernatura, ocupó cargos como diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, posiciones que lo afianzaron como una figura influyente dentro del priismo en el norte del país.

En 2010 asumió la gubernatura de Chihuahua, donde permaneció hasta 2016. Está casado con Bertha Olga Gómez Fong, quien durante ese tiempo fungió como titular del sistema de asistencia social (DIF) en el estado.

Sin embargo, tras finalizar su gobernatura, César se vio envuelto en una serie de acusaciones por desvío de recursos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que actualmente se encuentra detenido.

