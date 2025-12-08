¿Quién era Brayan Nicolás Vicente Salinas?; Regidor de Reynosa Localizado Muerto en CDMX

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue localizado sin vida este domingo 7 de diciembre de 2025 en un departamento de la Ciudad de México.

El funcionario municipal ocupaba la regiduría número 14 dentro del cabildo de Reynosa, donde se desempeñaba como presidente de la Comisión de Género y Equidad. Era identificado como un político joven y activo, con presencia constante en temas relacionados con derechos humanos, juventudes, inclusión social y diversidad sexual.

Durante su gestión, impulsó iniciativas enfocadas a la equidad de género, la visibilidad de la comunidad LGBT+ y el acompañamiento a sectores considerados vulnerables. En diversas ocasiones participó en pronunciamientos públicos para exigir justicia en casos de violencia y desapariciones, además de promover campañas de concientización social.

Brayan Nicolás Vicente Salinas Fue Localizado Sin Vida en la CDMX

El regidor fue hallado sin vida el domingo 7 de diciembre, en un departamento que rentaba en Paseo de la Reforma número 27, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, no se apreciaron signos visibles de violencia en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, mientras peritos forenses realizaron los estudios correspondientes, cuyos resultados oficiales aún no han sido dados a conocer.

Alcalde de Reynosa Emite Condolencias por Muerte de Brayan Salinas

El Gobierno Municipal de Reynosa, a través del Presidente Municipal, expresó su más sentido pésame por el fallecimiento de Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien se desempeñara como Regidor del R. Ayuntamiento de esta ciudad.

Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad Brayan Nicolás Vicente Salinas. Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa.

