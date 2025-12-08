Encuentran Muerto a Brayan Salinas, Regidor de Reynosa, Tamaulipas, en Departamento de CDMX

El cuerpo de Bryan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, fue encontrado sin vida al interior de un departamento ubicado en Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El hallazgo fue realizado por personal de limpieza del edificio. Salinas habría viajado a la capital del país para participar en las manifestaciones de la Cuarta Transformación programadas para el 6 de diciembre de 2025.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a Nmás sobre el caso a través de un reporte:

Se inició una investigación por el delito de homicidio culposo, tras el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un departamento ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

El funcionario municipal se encontraba en la Ciudad de México en vísperas de la denominada Marcha del Tigre, convocada para ese sábado 6 de diciembre en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación.

Dicha movilización tenía programados dos puntos de concentración: el Ángel de la Independencia y la Torre del Caballito, con convocatoria a las 8:00 horas. La ruta establecida contemplaba avanzar por Paseo de la Reforma hacia el poniente, incorporándose posteriormente a Avenida Juárez, continuando por la Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino, donde la mandataria encabezaría un mitin.

El nombre de esta movilización tiene su origen en una frase pronunciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que ante ciertas acciones políticas "se podría despertar al tigre", en alusión a la reacción social. Esta referencia fue retomada en redes sociales, particularmente en TikTok, para identificar la marcha.

Las autoridades capitalinas continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del regidor.

