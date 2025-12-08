Sheinbaum Espera que FGR Explique Qué Pasó en Coahuayana luego de Explosión de Camioneta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que explicar sobre la reclasificación del delito por la explosión de una camioneta en Coahuayana, Michoacán, caso que dejó varias personas muertas.

En contexto: Una camioneta explotó en las inmediaciones de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Una camioneta explotó en las inmediaciones de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, el sábado 6 de diciembre de 2025. La explosión dejó un saldo de al menos cinco personas muertas y otras 12 heridas.

Tres de las víctimas son personas que viajaban en el auto que explotó y las otras dos eran integrantes de la Policía Comunitaria.

La FGR atrajo la investigación del caso, que fue reclasificado a delincuencia organizada, después de que en un principio la explosión se indagaba como un acto de terrorismo.

Reclasificación del delito por explosión en Coahuayana

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la reclasificación del delito por la explosión de la camioneta en Coahuayana y respondió que fue la FGR quien hizo el cambio en la investigación.

Sheinbaum Pardo señaló que la FGR debe explicar qué pasó y detalló que se "tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo, en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada".

La mandataria mencionó que este martes, el Gabinete de Seguridad va a informar en la conferencia mañanera sobre el avance de las investigaciones, que aún continúan, “para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó”.

“Es muy importante que se haga toda la investigación y a partir de la investigación, también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue a causa, quiénes los responsables y la Fiscalía haga su parte de la investigación”, afirmó Sheinbaum.

Sobre el posible reforzamiento del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se lanzó luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la presidenta dijo que antes de cualquier acción se debe estar informado y hacer la investigación, “por eso estamos reforzando -desde que llegamos- la inteligencia y la investigación, a partir de ahí, las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar todo el país y particularmente, Michoacán”.

