Aumenta a 12 los Lesionados por Explosión de Coche Bomba en Coahuayana, Michoacán

Autoridades federales confirmaron que cinco personas murieron y que aumentó a doce el número de lesionados tras la explosión de un coche bomba en las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana en Michoacán.

Además la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, informaron que realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión del automóvil.

¿Qué pasó en Coahuayana, Michoacán?

La explosión del coche bomba ocurrió a las 11:40 horas sobre la avenida Rayón sin número, colonia Centro de Coahuayana.

Tras la explosión, personal naval activó de inmediato aplicó los protocolos de apoyo y de coordinación interinstitucional.

Luego de lo ocurrido, ,se detalló que en el lugar de la explosión del coche bomba se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Mediante un comunicado además se dio a conocer que la investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

