¿Quién es Joaquín Guzmán López? El Hijo del Chapo que "Engañó" al Mayo Zambada

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero," "Moreno," o "Güero Moreno," fue una figura central dentro del grupo del narcotráfico conocido como el Cártel de Sinaloa (CDS). Nacido en Culiacán, Sinaloa, México, su edad es de 39 años, según la DEA.

Guzmán López es hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". Tras el arresto y la extradición de su padre, Guzmán López y sus tres hermanos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias "El Chapito" y Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias "Alfredillo", junto con Ovidio Guzmán López alias "El Ratón", presuntamente asumieron el rol de líderes del Cártel de Sinaloa. A este grupo lo apodaron "Los Chapitos". Ellos afianzaron un mayor control sobre la organización.

A continuación te contamos la historia del hijo del Chapo Guzmán que provocó la caída de uno de los narcotraficantes que nunca había pisado, la cárcel: Ismael "El Mayo" Zambada.

Inicio y expansión Joaquín Guzmán López en el Narcotráfico

Los hermanos Guzmán comenzaron sus carreras de narcotraficantes desde muy jóvenes. Ellos heredaron relaciones del mundo criminal y una gran cantidad de ganancias de narcóticos después de la muerte de su hermano mayor, Edgar Guzmán López, alias "El Negro".

Los hermanos invirtieron grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia. También compraron grandes volúmenes de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto hacia México. Durante este periodo, iniciaron la experimentación con la producción de metanfetamina.

Autoridades federales estadounidenses, incluyendo a la Administración de Control de Drogas (DEA), investigaron sus operaciones. Según la información de la DEA y otras agencias federales, los hermanos Guzmán López supervisaron aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa. La DEA estimó que la producción mensual de estos laboratorios alcanzó entre 3,000 a 5,000 libras de metanfetamina. Guzmán López vendió esta droga al por mayor a otros miembros del Cártel de Sinaloa y a distribuidores basados en Estados Unidos y Canadá.

Hijo del Chapo admite su culpabilidad

Guzmán López enfrentó 5 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. El 2 de abril de 2018, un gran jurado federal en el Distrito de Columbia acusó formalmente a Joaquín y a su hermano Ovidio. Los cargos incluyeron conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y 1,000 kilogramos de marihuana.

El 1 de diciembre de 2025, en una audiencia en la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, "El Güero" se declaró culpable de dos delitos: Conspiración de Tráfico de Drogas y Delincuencia Organizada. Cuando la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó su ocupación, Guzmán López respondió: "Narcotraficante".

Esta declaración formó parte de un acuerdo de cooperación con la Justicia estadounidense. Por este acuerdo, el narcotraficante podría recibir una pena mínima de 10 años de prisión; la máxima condena posible es la cadena perpetua. Guzmán López fue recluido en la prisión ‘MCC Chicago’. La siguiente audiencia judicial se programó para junio de 2026.

El secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada

Durante la audiencia de culpabilidad, la fiscalía reveló detalles de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en julio de 2024 en El Paso, Texas.

La fiscalía indicó que Guzmán López usó el engaño para llevar a Zambada a su captura. Guzmán López llevó a "El Mayo" a un lugar en Sinaloa, con el pretexto de resolver un conflicto. Estando allí, gente de Guzmán López metió a Zambada en un cuarto sin ventana. Luego, lo esposaron, lo pusieron en una camioneta y lo trasladaron a un aeropuerto. Lo subieron a una avioneta, lo sujetaron al asiento con abrazaderas y lo aterrizaron en Estados Unidos.

El hijo de "El Chapo" declaró que esta acción no respondió a una petición de Estados Unidos. Él reconoció que por haber secuestrado a "El Mayo," no recibió ningún beneficio ni reducción de pena, y Estados Unidos no solicitó esa extracción ilegal.

La pelea entre la "La Chapiza" y "La Mayiza"

Una batalla en Sinaloa entre "La Chapiza’ y "La Mayiza" cumplió un año el 9 de septiembre pasado. Se trata de un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa que apoyan a diferentes bandos, unos apoyan a los hijos del Chapo Guzmán y otros al Mayo Zambada.

Según cifras oficiales, en ese lapso han habido en Sinaloa mil 830 homicidios, delito que registró un alza de 300 por ciento; el secuestro y desaparición de personas también tuvieron incrementos.

Ante ello, el gobierno federal ha desplegado a 11 mil elementos federales y han detenido a mil 650 personas, entre ellas unos 40 mandos de ambas facciones del Cártel de Sinaloa, pero la mayoría son afines a "Los Chapitos".

La disputa inició en septiembre de 2024, derivada del secuestro de “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, y su entrega a Estados Unidos. “El Mayo” acusó a los hijos de “el Chapo”, su antiguo socio, de su entrega, hecho que Joaquín Guzmán López ha negado.

