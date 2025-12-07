Identifican a Tres Policías Comunitarios Entre Fallecidos por Explosión en Michoacán

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este domingo que de las cinco víctimas mortales de la explosión en Coahuayana, Michoacán, tres eran policías comunitarios, mientras que hay dos personas quienes aún no han sido identificadas.

En conferencia de prensa, autoridades estatales expusieron que el estallido generó afectaciones en 300 metros lineales en línea horizontal y 50 metros en línea vertical, dañando inmuebles; además de 12 vehículos.

Señalaron que, según los indicios hallados durante la revisión, se sabe que la camioneta que al parecer trasladaba los explosivos, aparentemente ingresó desde Colima.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, aseveró que hasta el momento no hay civiles heridos o fallecidos.

En cuanto se tuvo conocimiento se activó un protocolo de atención inmediata para el traslado y atención de los heridos.

Video: Atacan Instalaciones de la Policía Comunitaria con Artefacto Explosivo en Coahuayana, Michoacán

Este domingo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visitó a las víctimas en el municipio de Coahuayana y encabezó una reunión en materia de seguridad en el municipio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre de 2025, un vehículo estalló frente a la Policía Comunitaria y el Palacio Municipal de Coahuayana, generando una fuerte onda expansiva que dañó ventanas, muros y parte de la estructura del edificio gubernamental. Además, la zona quedó sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados.

Hasta el momento se reportaron siete personas lesionadas, seis de ellas son atendidas en hospitales y clínicas de Coahuayana y una más en el IMSS Morelia.

Historias recomendadas:

Trump Afirma que Reunión con Sheinbaum y Carney Fue Muy Productiva; "Hablamos de Comercio"

EUA Condena Muerte en Prisión del Opositor Venezolano Alfredo Díaz; Acusan al Gobierno de Maduro

DMZ