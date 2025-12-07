EUA Condena Muerte en Prisión del Opositor Venezolano Alfredo Díaz; Acusan al Gobierno de Maduro

Estados Unidos arremetió este domingo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro tras conocerse la muerte en prisión del exgobernador opositor Alfredo Díaz, procesado por supuestos delitos de “terrorismo” e “instigación al odio”.

Díaz, quien gobernó el estado de Nueva Esparta entre 2017 y 2021, se encontraba encarcelado y en aislamiento desde hacía un año. Su fallecimiento lo convierte en al menos el sexto miembro de la oposición que muere bajo custodia estatal desde noviembre de 2024.

El exgobernador fue detenido tras las protestas que estallaron luego de las cuestionadas elecciones de julio pasado, en las que Maduro se proclamó ganador de un tercer mandato pese a múltiples denuncias de fraude.

“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, afirmó el Departamento de Estado a través de la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción estadounidense coincide con las operaciones antinarcóticos que ejecuta en el Caribe una flotilla naval encabezada por el portaviones más grande del mundo. Caracas sostiene que estas maniobras, autorizadas por la administración del presidente Donald Trump, buscan derrocar a Maduro.

The death of Venezuelan political prisoner Alfredo Díaz, who was arbitrarily detained in the Maduro's torture center of El Helicoide, is yet another reminder of the vile nature of the criminal Maduro regime. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 7, 2025

Organizaciones de derechos humanos informaron el sábado sobre la muerte de Díaz. Según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, el exgobernador “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija”, denunciando además las condiciones de reclusión impuestas por el gobierno venezolano.

