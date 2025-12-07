Matan a Alcalde a Balazos Durante Desfile Navideño y Frente a Su Esposa

Nelson Luciano Marroquín, alcalde del municipio de Masagua, al sur de Guatemala, fue asesinado a balazos mientras participaba en un desfile navideño acompañado de su esposa y de los asistentes al evento.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el atentado ocurrió alrededor de las 19:50 horas del sábado, cuando el edil, de 38 años, avanzaba por las calles del municipio junto a bailarines, danzantes y vecinos que asistían al tradicional recorrido festivo.

Al igual que el alcalde de Uruapan en México, Carlos Manzo, el edil Nelson Luciano realizaba una transmisión en vivo en Facebook sobre el evento que encabezaba junto con su esposa (quien vestía un atuendo de color rojo), cuando, minutos después, fue asesinado.

Testigos señalaron que sujetos armados se acercaron sorpresivamente al alcalde y abrieron fuego contra él a corta distancia.

Tras el ataque, Marroquín fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, las lesiones provocadas por los impactos de bala fueron mortales. Uno de sus guardaespaldas también resultó herido durante la agresión y permanece bajo atención médica, aunque su estado no ha sido detallado por las autoridades.

Presidente de Guatemala lamenta el asesinato

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó su “total repudio” al crimen y envió sus condolencias a la familia del alcalde.

Asimismo, informó que instruyó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, a coordinar operativos para identificar, localizar y capturar a los responsables del homicidio. El mandatario subrayó que hechos como este no quedarán impunes.

¿Quién era Luciano Marroquín?

Luciano Marroquín formaba parte del partido Vamos, organización política vinculada al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Desde el inicio de su gestión como alcalde de Masagua, había participado activamente en actividades comunitarias y eventos públicos, como el desfile navideño que recorría cuando fue atacado.

