Trump Revive el caso Roger Clemens y acusa al Departamento de Justicia de la Era Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth en el que arremetió contra el Departamento de Justicia de la administración de Barack Obama por la investigación federal que enfrentó el ex lanzador Roger Clemens hace más de una década.

“¡Fue el Departamento de Justicia de Obama (por supuesto!) quien atacó ferozmente al gran Roger Clemens. ¡¡Roger fue totalmente absuelto de todos los cargos!!!”, escribió Trump.

¿Por Qué Indultó Trump a Expresidente Juan Orlando Hernández Acusado de Narcotráfico?

Clemens fue acusado de perjurio y obstrucción al Congreso en 2008 tras su testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde negó haber utilizado esteroides anabólicos y hormona de crecimiento humano (HGH).

Las acusaciones de uso de sustancias prohibidas que iniciaron la polémica provenían del Informe Mitchell de 2007, una investigación independiente sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento en la MLB.

Caso heredado

El proceso legal se extendió durante años y en un juicio de alto perfil en 2012, en el que Clemens fue absuelto de los seis cargos presentados por los fiscales federales. La defensa argumentó con éxito que las pruebas en su contra, principalmente el testimonio de su exentrenador, Brian McNamee, eran inconsistentes e insuficientes.

El presidente Trump, en su crítica, responsabiliza directamente al Departamento de Justicia (DJ) de la administración de Barack Obama por el proceso penal, pero la administración Obama heredó y continuó la investigación federal.

El comentario del presidente reaviva un caso que marcó un capítulo polémico en la lucha contra el dopaje en el deporte estadounidense y que aún genera debate sobre el papel del gobierno en investigaciones de alto perfil.

Historias recomendadas:

Detienen a 12 Presuntos Integrantes del CJNG en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Aumenta a 12 los Lesionados por Explosión de Coche Bomba en Coahuayana, Michoacán