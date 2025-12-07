Detienen a 12 Presuntos Integrantes del CJNG en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo 7 de diciembre 2025 que autoridades del gobierno federal y del estado de Chiapas detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas.

A través de una publicación en X, el funcionario detalló que en el operativo de coordinación interinstitucional también aseguraron armas, vehículos narcóticos y equipo táctico.

En la acción policial participaron la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas.

Video: Detienen en Chiapas a 12 Personas Vinculadas al CJNG, Informa García Harfuch

Aseguran 320 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa

Este sábado, García Harfuch también dio a conocer que, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Gabinete de Seguridad federal, aseguraron 320 kg de metanfetamina ocultos en un tractocamión en Los Mochis, Sinaloa.

Tras el operativo detuvieron a dos personas por la presunta comisión de delitos contra la salud.

El titular de SSPC dio a conocer que las sustancias fueron aseguradas tras ser halladas ocultas en un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

