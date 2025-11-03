Inicio Nacional Aseguran Laboratorio Clandestino e Incautan Casi Media Tonelada de Metanfetaminas en Culiacán

Aseguran Laboratorio Clandestino e Incautan Casi Media Tonelada de Metanfetaminas en Culiacán

El operativo se llevó a cabo el 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2025

Aseguran Laboratorio Clandestino e Incautan Casi Media Tonelada de Metanfetaminas. Foto: Cuartoscuro

Aseguran Laboratorio Clandestino e Incautan Casi Media Tonelada de Metanfetaminas. Foto: Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2025, con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.   

Cabe destacar, que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,665 personas y el aseguramiento de 6,660 armas de fuego, 1,157,590 cartuchos de diversos calibres, 30,808 cargadores, 107,096.1 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,423 vehículos y 1,039 inmuebles. 

Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes: 

Baja California 

En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma corta, un cargador, ocho cartuchos, dosis de metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y un inmueble. 

Chihuahua 

En Guachochi, se aseguraron dos armas largas, 28 cargadores, 873 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, dos fornituras, un vehículo con reporte de robo y un inmueble. 

Sinaloa 

En Culiacán, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 4,920 litros y 4,620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,135 millones de pesos. 

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y 10,321 pastillas de fentanilo.  

Sonora 

En Agua Prieta, se detuvo a tres personas, se aseguraron 1,070 dosis de cocaína, 520 dosis de metanfetamina, 295 cigarros de marihuana, dos bolsas con marihuana y un vehículo. 

Tamaulipas 

En Camargo, se aseguró un arma larga, 20 cargadores, 459 cartuchos, 24 artefactos explosivos improvisados y dos vehículos. 

En Ciudad Mier, se aseguró un fusil Barrett, dos armas largas, 39 cargadores, 915 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo. 

