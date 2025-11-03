Aseguran Laboratorio Clandestino e Incautan Casi Media Tonelada de Metanfetaminas en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre de 2025, con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.

Cabe destacar, que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,665 personas y el aseguramiento de 6,660 armas de fuego, 1,157,590 cartuchos de diversos calibres, 30,808 cargadores, 107,096.1 kg de droga, entre ellos, 493.92 kg de fentanilo, 5,423 vehículos y 1,039 inmuebles.

Noticia relacionada: Suman Más de 106 Kg de Droga Asegurada y 8,517 Detenidos con Operación Frontera Norte

Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se detuvo a dos personas, se aseguró un arma corta, un cargador, ocho cartuchos, dosis de metanfetamina, cuatro teléfonos celulares y un inmueble.

Chihuahua

En Guachochi, se aseguraron dos armas largas, 28 cargadores, 873 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, dos fornituras, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 4,920 litros y 4,620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,135 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y 10,321 pastillas de fentanilo.

Sonora

En Agua Prieta, se detuvo a tres personas, se aseguraron 1,070 dosis de cocaína, 520 dosis de metanfetamina, 295 cigarros de marihuana, dos bolsas con marihuana y un vehículo.

Tamaulipas

En Camargo, se aseguró un arma larga, 20 cargadores, 459 cartuchos, 24 artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

En Ciudad Mier, se aseguró un fusil Barrett, dos armas largas, 39 cargadores, 915 cartuchos, tres chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

VIDEO: Momento Exacto en que Se Oyen Balazos y Desconcierto en Aparatosa Balacera en Guasave, Sinaloa

Historias Recomendadas: