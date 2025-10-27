Operación Frontera Norte: Dan Golpe de 12 mdp a Grupo Criminal en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 21 de octubre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.

Desde el inicio del operativo, el pasado 5 de febrero, las autoridades federales han logrado la detención de 8,212 personas, así como el aseguramiento de 6,408 armas de fuego, 1,112,873 cartuchos de diversos calibres, 29,718 cargadores, y 105,054.2 kilogramos de droga, entre ellos 483.32 kilos de fentanilo. Además, se han decomisado 5,238 vehículos y 994 inmuebles vinculados con actividades delictivas.

El Gobierno federal destacó que todas las acciones se llevan a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Operación Frontera Norte. Foto: Cuartoscuro

Entre los resultados más relevantes de los últimos días destacan los siguientes:

Sinaloa:

En el municipio de Culiacán, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso utilizado para la producción de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron 625 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina y un quemador, con una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 12 millones de pesos.

En otra acción realizada también en Culiacán, se aseguraron ocho armas de fuego, 15 cargadores, 160 cartuchos, 100 dosis de marihuana, 305 dosis de cocaína, así como 19 teléfonos celulares y tres radios de comunicación.

Sonora:

En Hermosillo, se detuvo a dos personas y se aseguraron 30 dosis de marihuana, 54 dosis de metanfetamina y un vehículo.

