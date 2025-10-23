Operación Frontera Norte: Desmantelan Laboratorio Clandestino y Aseguran Más de 105 Kg de Droga

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México compartió, hoy 23 de octubre de 2025, un informe sobre los resultados de la Operación Frontera Norte al corte al día 22 del mismo mes.

La operación, que se inició el 5 de febrero del presente año, tiene como objetivo central el combate a la inseguridad y las estructuras del crimen organizado en varias entidades federativas.

Desde el inicio de la operación, las autoridades han registrado la detención de 8,268 personas. En cuanto a los aseguramientos, las fuerzas de seguridad han incautado 6,429 armas de fuego, 29,821 cargadores y 1,117,383 cartuchos de diversos calibres. Estos resultados son presentados por el Gabinete de Seguridad como acciones materializadas en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

La lucha contra el narcotráfico se refleja en la cifra total de 105,091.2 kilogramos de droga asegurada. Dentro de esta cantidad, destaca la incautación de 483.32 kg de fentanilo. Además, se han asegurado 5,256 vehículos y 999 inmuebles utilizados presuntamente por grupos delictivos.

Así van los resultados de la Operación Frontera Norte

Entre los aseguramientos y detenciones reportadas en el día 22 de octubre, sobresalen las acciones llevadas a cabo en el estado de Sinaloa.

En el municipio de Badiraguato, se localizó y se inhabilitó un área que funcionaba como punto de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas. En el sitio, las autoridades lograron asegurar 6,000 litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina. Adicionalmente, se confiscaron seis cargadores, 639 cartuchos, tres chalecos tácticos, y una granada de mano.

En relación con el tráfico de drogas, se aseguraron 10 kilos de marihuana, 10 kilos de semilla de amapola y cinco kilos de semilla de marihuana. La operación también resultó en la incautación de un vehículo y seis motocicletas.

En otra acción en Sinaloa, específicamente en San Ignacio, se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 486 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En Baja California, dentro del municipio de Mexicali, las fuerzas del orden lograron la detención de una persona. El aseguramiento incluyó dos armas cortas, dos cargadores, 36 cartuchos, 124 dosis de marihuana y 120 dosis de metanfetamina. También se confiscó un vehículo y un radio de comunicación.

En el estado de Sonora, se reportaron dos incidentes:

En Cajeme, se detuvo a cuatro personas, y se aseguraron 50 envoltorios de cristal, 20 envoltorios de marihuana y un vehículo.

En San Luis Río Colorado, la detención de una persona condujo al aseguramiento de nueve piezas de armas de fuego, nueve cartuchos, un cargador, 33 dosis de cristal, 10 dosis de marihuana y 29 dosis de heroína. En esta localidad, también se aseguraron dos vehículos, una motocicleta y un inmueble.

