Debilitan al Narco en Sinaloa: Enfrentamientos, Decomisos y Detenciones en Municipios Clave

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 23 de octubre de 2025, que en operativos conjuntos, ejecutados en varios municipios clave de Sinaloa, grupos del narcotráfico fueron debilitados con importantes decomisos y detenciones; además, las autoridades atendieron un enfrentamiento.

Los operativos conjuntos se realizaron el miércoles, 22 de octubre de 2025, en los municipios de Badiraguato, Concordia, Culiacán y Mazatlán.

Operativo en Badiraguato

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se desmantelo un área de concentración donde se fabricaban drogas sintéticas; en dicho lugar, las autoridades aseguraron el siguiente material:

6 mil litros de precursores químicos.

6 cargadores.

639 cartuchos.

1 granada de mano.

10 kilogramos de marihuana.

10 kilogramos de semilla de amapola.

5 kilogramos de semilla de marihuana.

6 motocicletas.

1 vehículo.

Las autoridades destacaron que la afectación económica por el desmantelamiento del área de concentración en Badiraguato representa un golpe a los grupos criminales por 122 millones de pesos.

Operativo en Concordia

En otras de las acciones, en el municipio de Concordia, elementos del Gabinete de Seguridad localizaron un campamento de integrantes de un grupo delictivo, donde aseguraron:

26 cargadores

1,293 cartuchos

Ropa táctica

Operativo en Culiacán

En Culiacán, los agentes detuvieron a cuatro personas por un enfrentamiento entre personas armadas, entre ellas, dos menores de edad.

Por el enfrentamiento, las autoridades aseguraron:

4 armas largas

1 arma corta

20 cargadores

460 cartuchos

Equipos tácticos

4 equipos de radio comunicación

1 vehículo

Mientras que en el poblado Los Cedros, también en Culiacán, Sinaloa, localizaron otra área de concentración con material para la elaboración de metanfetamina y aseguraron lo siguiente:

1,050 litros y 425 kilos de sustancias químicas

1 reactor de síntesis orgánica

1 destilador

1 condensador

El material decomisado en el área de concentración de Los Cedros representa una afectación económica por 30 millones de pesos a los grupos del crimen organizado.

Operativo en Mazatlán

En Mazatlán, elementos del Gabinete de Seguridad localizaron 36 granadas de mano y ropa táctica, en un campamento utilizado por grupos delictivos.

Además, tanto en Concordia, como en Mazatlán, en los poblados Zavala y Las Iguanas, los efectivos aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados.

En los operativos conjuntos en los 4 municipios de Sinaloa participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSS), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en conjunto con autoridades sinaloenses.

