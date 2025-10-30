Suman Más de 106 Kg de Droga Asegurada y 8,517 Detenidos con Operación Frontera Norte

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México compartió hoy, 30 de octubre de 2025, los resultados de la Operación Frontera Norte correspondientes a las acciones realizadas hasta el pasado miércoles 29 del mismo mes.

Los datos reportados reflejan el impacto de las acciones coordinadas destinadas a enfrentar la inseguridad y el narcotráfico en diversas entidades del país.

La Operación Frontera Norte, que inició el 5 de febrero, busca materializar acciones en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. El combate al crimen organizado se evidencia en los aseguramientos acumulados que, hasta la fecha del informe, incluyen 6,579 armas de fuego y 1,140,784 cartuchos de diversos calibres.

Entre las cifras totales destacan la detención de 8,517 personas y el aseguramiento de 5,371 vehículos y 1,030 inmuebles. El volumen de sustancias ilícitas incautadas asciende a 106,938.9 kilogramos de droga, de los cuales 493.92 kg corresponden a fentanilo. La vasta cantidad de material bélico y sustancias controladas refleja la escala de la lucha contra el narcotráfico en México.

Aseguramientos en Operación Frontera Norte

Los resultados más recientes de la operación incluyen acciones destacadas en varias entidades.

En Tamaulipas, una de las incautaciones más significativas ocurrió en Guerrero, donde se logró el aseguramiento de un fusil Barrett, junto con 114 cargadores y 4,453 cartuchos. En esta misma acción, también se decomisaron prendas tácticas, 620 ponchallantas y dos vehículos. Adicionalmente, en Mier, Tamaulipas, se aseguraron cinco armas largas, 56 cargadores, 830 cartuchos y un vehículo.

Otras acciones relevantes incluyen:

Coahuila (Torreón): Se aseguraron dos kilogramos de metanfetamina, una báscula gramera y un inmueble.

(Torreón): Se aseguraron dos kilogramos de metanfetamina, una báscula gramera y un inmueble. Baja California (Mexicali): Se detuvo a dos personas y se aseguraron 13 envoltorios con metanfetamina, además de un vehículo.

(Mexicali): Se detuvo a dos personas y se aseguraron 13 envoltorios con metanfetamina, además de un vehículo. Sinaloa (Culiacán): Se aseguraron seis armas blancas, 113 dosis de cocaína y 113 dosis de marihuana, junto con dinero en efectivo, seis teléfonos celulares, un módem y 13 cajetillas de cigarros.

