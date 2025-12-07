Temblor Hoy en México: 12 Sismos Sacuden al País en las Últimas Horas

En poco más de 24 horas se han registrado 12 sismos de magnitud 4.0 o mayor, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). ¿Cuál fue el temblor de mayor magnitud hoy en México? En N+ te damos a conocer los detalles.

Al ser un país con alta actividad sísmica, son decenas de movimientos los que se registran en un día; sin embargo, de proporciones que generan una alerta en los canales de comunicación de la agencia mexicana.

Video: Sismo de Magnitud 5.1 Sacude Jalisco; Epicentro en Cihuatlán

¿Cuáles han sido los temblores hoy en México?

Se registró la mañana de este domingo 7 de diciembre 2025 un sismo de magnitud 4.4 localizado a 142 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Éste es, hasta el momento de publicación de la nota, el temblor más reciente registrado en el SSN.

Asimismo, se documentó un movimiento magnitud 4.1, con epicentro a 18 km al noroeste de Río Grande, Oaxaca.

Horas antes, se registraron dos sismos más: uno de magnitud 4.1, con epicentro a 23 kilómetros del suroeste de Acapulco, Guerrero, registrado a las 22:06 horas del 6 de diciembre 2025; el segundo, de magnitud 4.3, localizado a 32 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz.

Un poco más temprano el domingo, a las 21:03 horas, se sintió un temblor de 4.3 localizado a 198 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.

Otros temblores en México en las últimas horas son:

Sureste de San Marcos, Guerrero, magnitud 4.1 a las 16:28 del 6 de diciembre 2025

Noroeste de Cintalapa, Chiapas, magnitud 4.0 a las 07:40 del 6 de diciembre 2025

Sureste de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, magnitud 4.0 a las 05:25:49 del 6 de diciembre 2025

Este de Matías Romero, Oaxaca, magnitud 4.2 a las 04:48 del 6 de diciembre 2025

Suroeste de Cihuatlán, Jalisco, magnitud 4.1 a las 03:39 del 6 de diciembre 2025

Sureste de Tonalá. Chiapas, magnitud 4.1 a las 03:27:29 del 6 de diciembre 2025

Sureste de Crucecita, Oaxaca, magnitud 4.1 a las 01:33:05 del 6 de diciembre 2025

DMZ