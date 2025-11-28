Temblor en México Hoy 28 de Noviembre: Se Registra Sismo Magnitud 5.8 en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró la tarde de este viernes 28 de noviembre un sismo de magnitud preliminar 5.9 al suroeste de Motozintla, Chiapas.

Minutos más tarde, el SSN indicó que la magnitud exacta del sismo fue de 5.8 en la escala de Richter con epicentro al noroeste de Huixtla.

Noticia relacionada: Temblor Hoy: Se Registra Sismo Magnitud Preliminar 5.9 en Chiapas

El epicentro del temblor se ubicó a 12 kilómetros al noroeste del municipio de Huixtla, en Chiapas, a las 14:06 horas.

SISMO Magnitud 5.8 Loc 12 km al NORESTE de HUIXTLA, CHIS 28/11/25 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.38 Pf 137 km pic.twitter.com/2RROzU92Vg — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 28, 2025

Inicialmente, el sismo había sido reportado a 18 kilómetros al suroeste del municipio de Motozintla, en el estado de Chiapas.

Temblor Hoy: Se Registró Sismo Magnitud Preliminar 5.9 en Chiapas

Sismo se sintió al sur de México

En dicha región, el sismo fue percibido por algunos pobladores; sin embargo, no se registran afectaciones, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil del estado.

Fuera de Huixtla, el sismo se percibió en varios municipios aledaños.

En Ciudad de México, el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Sismo Hoy en México: ¿Hay Afectaciones en Chiapas luego de Temblor Cerca de Motozintla?

Historias recomendadas:

AMP