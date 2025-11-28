Joaquín Guzmán López, Hijo de "El Chapo", se Declarará Culpable en Estados Unidos

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se prevé se declare culpable ante una Corte en Estados Unidos en una audiencia que tiene programada el próximo lunes 1 de diciembre. Esto de acuerdo con el sistema de información de Justicia de EUA, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, como su hermano Ovidio Guzmán.

Los delitos que enfrenta en EUA "El Güero"

Joaquín Guzmán López, conocido como "El Güero", "Moreno", "Güero Moreno", tiene 39 años de edad.

Enfrenta 5 cargos de narcotráfico en EUA, entre ellos, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 2 de abril de 2018, tanto "El Güero" como Ovidio, "El Ratón", fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir más de 5 kg de cocaína, 500 g de metanfetamina y mil kg de marihuana.

Según las autoridades de EUA, los hermanos Guzmán López comenzaron sus carreras narcotraficantes desde muy jóvenes luego de heredar relaciones del mundo criminal de su hermano muerto, Edgar Guzmán López.

Tras la muerte de Edgar, Ovidio y Joaquín heredaron una gran cantidad de las ganancias derivadas de narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de ese dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia.

También indican que tanto "El Güero" como "El Ratón" compraron grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto hacia México mientras comenzaban a experimentar con la producción de metanfetamina.

"El Güero" fue detenido en Estados Unidos junto con Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024.

El pasado 10 de noviembre se pospuso por tercera vez su audiencia en Estados Unidos, la cual ya se había aplazado del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

Ahora en la nueva audiencia del lunes 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López se declarará culpable ante un tribunal federal de Chicago.

¿Qué implica que "El Güero" se declare culpable en EUA?

Este acuerdo de culpabilidad podría derivar en una sentencia más rápida o también más corta.

En julio pasado, Ovidio Guzmán López "El Ratón", se convirtió en el primer hijo del "El Chapo" Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

