Fijan Nueva Fecha para Próxima Audiencia de Joaquín Guzmán López, Hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta, anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman.

La fecha para la siguiente audiencia se fijó para el 1 de diciembre de 2025.

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT