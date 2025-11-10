Inicio Internacional Estados unidos Fijan Nueva Fecha para Próxima Audiencia de Joaquín Guzmán López, Hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

Fijan Nueva Fecha para Próxima Audiencia de Joaquín Guzmán López, Hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

|

N+

-

La audiencia que Joaquín Guzmán López tenía programada para este jueves, fue pospuesta

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán. Foto: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

COMPARTE:

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta, anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman.

La fecha para la siguiente audiencia se fijó para el 1 de diciembre de 2025.

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

NarcotráficoJusticia Internacional
Inicio Internacional Estados unidos Fijan nueva fecha en 2026 para proxima audiencia de joaquin guzman hijo del chapo