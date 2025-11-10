Niegan Libertad Anticipada a Edgar Coronel Aispuro, Cuñado de “El Chapo” Guzmán

Una jueza federal negó otorgar la libertad anticipada a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien cumple una condena por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Coronel Aispuro, quien fue sentenciado por delitos relacionados con la delincuencia organizada, completó diez años de prisión en octubre de este año. No obstante, la autoridad judicial consideró que no reúne los requisitos legales para acceder al beneficio de preliberación.

Edgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Foto: EFE

Según los registros judiciales, la resolución 443/2025 emitida por la jueza Primero de Distrito Especializada en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México, determinó mantener vigente la pena impuesta al hermano de la también esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Libró una acusación, pero sigue preso

El 11 de junio de 2024, Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, fue absuelto del cargo de haber presuntamente participado en la fuga de su cuñado, Joaquín “El Chapo” Guzmán, del penal de máxima seguridad de El Altiplano en 2015.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Coronel habría sido quien recibió a Guzmán Loera dentro del túnel excavado bajo su celda y posteriormente lo acompañó en un vuelo privado de Querétaro a Culiacán, Sinaloa.

No obstante, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, concluyó que la FGR no presentó pruebas suficientes para acreditar su participación ni para ubicarlo en tiempo, lugar y modo durante la evasión del capo sinaloense.

Pese a haber sido absuelto de ese caso, Édgar Coronel permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 15, en Villa Comaltitlán, Chiapas, debido a otros procesos penales relacionados con sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

