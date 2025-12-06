EUA Decomisa 9 Toneladas de Cocaína en su Mayor Intervención Marítima en 18 Años

El Gobierno de Estados Unidos informó este sábado el decomiso de 9 toneladas de cocaína, durante un operativo antinarcóticos contra una embarcación en el Pacífico Oriental, acción que calificó como su mayor intervención en alta mar en los últimos 18 años.

Según un mensaje publicado en X por la Guardia Costera el viernes por la noche y difundido hoy por cuentas oficiales del Gobierno, la incautación fue realizada por el cúter Munro, con base en Alameda (California), como parte de la Operación Pacific Viper.

Estados Unidos Laza el Mayor Ataque contra Embarcaciones de Supuestos Narcotraficantes

La descripción del video del operativo explica que los hechos ocurrieron el martes 2 de diciembre. En las imágenes se observa a un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones disparando contra una embarcación rápida para deshabilitar su motor.

Otro video muestra al cúter Munro acercándose a la embarcación sospechosa de contrabandear droga y a funcionarios abordándola. En la lancha se distingue al menos a un tripulante, aunque el Gobierno no ha informado sobre su estado ni si se encuentra bajo custodia.

Aceleran acciones

El Departamento de Seguridad Nacional compartió los videos en X con el mensaje: “La Operación Pacific Viper elimina narcoterroristas en el Pacífico Oriental”, frase que sugiere que los tripulantes podrían haber muerto durante la intervención. El presidente Donald Trump también difundió los videos en Truth Social, donde están disponibles a través de la plataforma pública de Defensa.

“La Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas”, destacó la institución en X.

Over 20,000 pounds of cocaine seized by the crew of USCGC Cutter Munro — the largest at-sea interdiction in 18+ years.



Through #OperationPacificViper, @USCG has accelerated counter-narcotics operations across the Eastern Pacific and delivered historic results in the fight… pic.twitter.com/eQkCHeZDzW — U.S. Coast Guard (@USCG) December 5, 2025

A mediados de octubre, la Guardia Costera había informado que la Operación Pacific Viper acumulaba ya 45 toneladas de cocaína confiscada en 34 intervenciones y 86 detenciones desde su lanzamiento, cifras a las que ahora se suma el decomiso más reciente.

Historias recomendadas:

Ataque Directo a Policía Con Artefacto Explosivo Deja Dos Muertos y Varios Heridos En Michoacán

Así Fue el Discurso de Claudia Sheinbaum Ante Miles de Simpatizantes de la 4T en el Zócalo CDMX