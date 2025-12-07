Trump Afirma que Reunión con Sheinbaum y Carney Fue Muy Productiva; "Hablamos de Comercio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la reunión que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue muy productiva.

Durante su paso por la alfombra roja en la ceremonia del Premio Kennedy Center 2025, el mandatario calificó el encuentro como muy bueno y apuntó que uno de los temas que tocaron fue el del comercio, en el marco de la revisión del T-MEC.

México y Canadá, nos reunimos con los... Como ustedes saben... Digo, fue muy... Estuvo mucha gente aquí, aquí nos reunimos con el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, y hablamos media hora. Muy buena, muy productiva; hablamos sobre todo de comercio.

Los tres jefes de Estado se encontraron en Washington D. C., luego de participar en el sorteo de la FIFA por el Mundial 2026, siendo ésta la primera ocasión en la que conversan cara a cara y de manera conjunta.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum había comentado en redes sociales que fue una "excelente reunión" y acotó que acordaron mantener la labor trilateral en temas comerciales.

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos.

La administración Trump reconoce este domingo a celebridades como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y Kiss por su aportación a la cultura estadounidense.

Historias recomendadas:

SAT Emite Alerta Hoy Sobre Bloqueo de Cuentas: Esto Informó de "Congelamiento Masivo"

Frente Frío 19 Impactará a 17 Estados del País con Lluvias y Temperaturas de Hasta -10 Grados



DMZ