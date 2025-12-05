Fue Una Reunión Muy Positiva, Dice Sheinbaum Tras Encuentro con Trump Durante Sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida esta tarde por un grupo de mexicanos a su llegada al Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C., con motivo de su visita a Estados Unidos por el sorteo del Mundial 2026.

Al grito de "no estás sola", el grupo de connacionales le aplaudió y cantó a la presidenta de México a ritmo de mariachi.

Una de las personas que recibió a la Presidenta dijo que sentía mucha emoción y que llevaba horas aguardando su arribo.

Me siento afortunada de que me haya podido dar un beso, un abrazo

Fue una reunión "muy positiva"

A su salida del Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C., dijo a los medios que la reunión que tuvo este día con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, duró cerca de una hora.

Señaló que hablaron de muchos temas y quedaron de seguir trabajando.

Fue una reunión muy cordial, muy positiva

Sheinbaum se reunió con Trump y Carney

Más temprano, la presidenta sostuvo una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos", escribió la mandataria a través de su cuenta de X.

En visita a Washington, Estados Unidos, destacamos que México es un país extraordinario, mágico. Mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y Canadá en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. pic.twitter.com/jm9zSMhaoE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

¿Cuándo regresará la presidenta a México?

Hoy mismo la presidenta volará de regreso a México para encabezar el día de mañana un evento masivo en el Zócalo por el aniversario de la llamada Cuarta Transformación.

