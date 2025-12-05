Inicio Internacional Estados unidos Fue Una Reunión Muy Positiva, Dice Sheinbaum Tras Encuentro con Trump Durante Sorteo del Mundial

Fue Una Reunión Muy Positiva, Dice Sheinbaum Tras Encuentro con Trump Durante Sorteo del Mundial

|

N+

-

Esta tarde, la presidenta de México fue recibida por un grupo de mexicanos a su llegada al Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C.

Mexicanos Reciben con Mariachis a Sheinbaum en Centro Cultural en EUA Tras Sorteo del Mundial 2026

Mexicanos Reciben con Mariachis a Sheinbaum en Centro Cultural en EUA Tras Sorteo del Mundial 2026

COMPARTE:

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida esta tarde por un grupo de mexicanos a su llegada al Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C., con motivo de su visita a Estados Unidos por el sorteo del Mundial 2026.

Al grito de "no estás sola", el grupo de connacionales le aplaudió y cantó a la presidenta de México a ritmo de mariachi.

Noticia relacionada: Sheinbaum Se Reúne por Primera Vez en Persona con Donald Trump, Durante Sorteo del Mundial 2026

Una de las personas que recibió a la Presidenta dijo que sentía mucha emoción y que llevaba horas aguardando su arribo.

Me siento afortunada de que me haya podido dar un beso, un abrazo

Fue una reunión "muy positiva"

A su salida del Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C., dijo a los medios que la reunión que tuvo este día con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, duró cerca de una hora.

Señaló que hablaron de muchos temas y quedaron de seguir trabajando. 

Fue una reunión muy cordial, muy positiva

Sheinbaum se reunió con Trump y Carney

Más temprano, la presidenta sostuvo una reunión cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos", escribió la mandataria a través de su cuenta de X. 

¿Cuándo regresará la presidenta a México?

Hoy mismo la presidenta volará de regreso a México para encabezar el día de mañana un evento masivo en el Zócalo por el aniversario de la llamada Cuarta Transformación. 

Información N+

Historias recomendadas: 

AMP

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Internacional Estados unidos Mexicanos reciben a sheinbaum al llegar a su hotel en eua y le cantan mariachis luego de sorteo de mundial 2026