¿Cuál Será Primer Partido de México en Mundial 2026? Selección Nacional Va contra Este Equipo

Luego del sorteo celebrado hoy 5 de diciembre de 2025 en Washington DC, quedó confirmado que México será el encargado de dar el banderazo inicial del Mundial 2026, repitiendo una tradición histórica para la Selección Nacional. Como anfitrión y uno de los tres organizadores del torneo, el Tri disputará nuevamente el duelo inaugural, un escenario que ha acompañado al representativo mexicano en múltiples ediciones de la Copa del Mundo, por lo que aquí te informamos contra quién jugará el primer partido.

Desde la primera etapa del certamen, entre 1930 y 1970, la FIFA permitía que el juego inicial lo disputaran el anfitrión, el campeón vigente o que incluso se realizaran varios encuentros inaugurales distribuidos en varias sedes. En ese lapso, México participó en los estrenos de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962 y 1970.

En Uruguay 1930, el cuadro mexicano abrió su participación frente a Francia, cayendo 4-1, mientras de forma simultánea se jugaba el choque entre Estados Unidos y Bélgica. Dos décadas después, en Brasil 1950, el Tri arrancó el torneo contra el local y fue superado 4-0.

La historia se repitió en Suiza 1954, cuando se programaron cuatro partidos de debut y México se midió otra vez con Brasil, recibiendo un 5-0. Para Suecia 1958, el anfitrión inauguró la competencia ante los mexicanos con un 3-0. En Chile 1962 volvieron a realizarse varios compromisos de apertura, y de nuevo Brasil fue el primer rival del Tri, imponiéndose 2-0.

1970: México abre un Mundial en casa por primera vez

El primer respiro llegó cuando México organizó la Copa del Mundo en 1970. Aquella vez, los locales igualaron 0-0 con la Unión Soviética en el Estadio Azteca, rompiendo una racha de cinco duelos inaugurales sin sumar puntos.

Cambios de formato a lo largo de los años

La dinámica del partido inicial cambió entre 1974 y 2002, cuando el campeón defensor era quien abría el torneo. Por ello, en México 1986, el encuentro inaugural lo protagonizó Italia –monarca vigente– frente a Bulgaria, aunque se llevó a cabo en territorio mexicano.

Para Alemania 2006 la FIFA ajustó nuevamente el esquema y otorgó al país anfitrión la responsabilidad de abrir la Copa del Mundo. Ese formato continúa vigente, y fue así como Sudáfrica inició su Mundial en 2010 ante México, finalizando 1-1.

México, el país que más veces ha inaugurado un Mundial

Con la edición de 2026, México se convertirá en el primer país que alberga tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), superando a naciones que han sido sede en dos ocasiones como Italia, Brasil, Francia y Alemania. Y con este nuevo partido inicial, sumará su octava aparición en un duelo inaugural, una cifra sin precedentes.

Hasta hoy, el Tri acumula cinco derrotas y dos empates en partidos inaugurales. En 2026 buscará, por fin, conquistar su primera victoria en un debut mundialista.

¿Contra quién jugará México en el partido inaugural del Mundial 2026?

Recuerda que la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México, con lo cual la Selección Nacional jugará el primer partido del torneo.

El primer partido del Mundial de la FIFA 2026 será México vs Sudáfrica.

Este viernes también se revelaron los demás rivales de México, en el Grupo A, los cuales puedes consultar en el contenido que hicimos sobre los equipos contra los que jugará la Selección Nacional.

