Claudia Sheinbaum Llega a Washington para Sorteo de la FIFA para el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum aterrizó la noche de este jueves en la base militar Andrews, en el estado de Maryland, muy cerca de Washington D.C.

La llegada a Estados Unidos de la Presidenta se da previo a que este viernes 5 de diciembre, la mandataria asista en Washington D.C. al sorteo de la FIFA donde se definirán los grupos del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al hotel donde pernoctará en la que es su primera visita a Estados Unidos como jefa del Estado mexicano.

Llegó a la base aérea Andrews, la base aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se trasladó en un avión oficial del gobierno mexicano, salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de un día de actividades.

Antes del despegue, Claudia Sheinbaum publicó en X, un mensaje donde señaló que se participará en el acto conjunto con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá.

Hoy viajamos a Washington para representar a México en el primer evento de la Copa Mundial FIFA 2026, en el que también participan el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A su llegada fue trasladada en un fuerte dispositivo de seguridad hasta el hotel, acompañada del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, también con algunos de sus más cercanos colaboradores, y antes de su ingreso al inmueble saludó a las cámaras de N+ de TelevisaUnivision.

Agenda

Comenzará con un encuentro con el presidente Donald Trump y con el primer ministro de Canadá Mark Carney, en una reunión que se prevé sea corta e informal.

Después de 10 llamadas telefónicas principalmente con temas de seguridad, migración y economía, sobre todo aranceles, la presidenta de México, se reunirá por primera vez con Donald Trump.

Después acudirá al sorteo del Mundial 2026 donde se definirán los grupos para conocer cómo se van a jugar los partidos.

Y luego se tiene previsto que la Presidenta se reúna con algunas de las personas de la comunidad migrante en Washington D.C. para después volver a la base Andrews y poder regresar a la Ciudad de México.

Conferencia matutina

La conferencia matutina del viernes, desde Palacio Nacional, será encabezada por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, según indicó la presidenta Sheinbaum, previo a su viaje a Estados Unidos.

¿En dónde se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la FIFA se realizará en el Kennedy Center, ubicado a pocas cuadras al oeste de la Casa Blanca, a espaldas del río Potomac, que separa al Distrito de Columbia del estado de Virginia.

La ceremonia para definir los grupo del Mundial 2026 está programada para iniciar a las 11 de la mañana, hora de México.

Con información de Sarahí Mendez.

