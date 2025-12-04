Estos son los Posibles Rivales de México Para el Partido Inaugural del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Ese día todos los equipos que ya están clasificados conocerán su destino de cara a la primera ronda del certamen. En ese sentido, la FIFA estableció que México, como país co-anfitrión, albergará por tercera ocasión en la historia, el partido inaugural.

Noticia relacionada: ¿De Qué Hablarán Sheinbaum y Trump? Presidenta de México Revela Temas de Primera Reunión

Es así que, aunque falta esperar a que se lleve a cabo el sorteo, la Selección Mexicana ya sabe de qué bombo saldrá el rival al que deberá enfrentar el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. Esto, aunado a las restricciones que dictaminó la FIFA, hace que el equipo dirigido por Javier Aguirre tenga once posibles rivales para el juego inaugural de la Copa del Mundo.

¿Contra quién jugaría México el primer partido del Mundial 2026?

Hace varios días, la FIFA anunció el procedimiento bajo el cual se celebrará el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Existen algunas restricciones para dicha instancia, pues no podría haber rivales de la misma confederación en el mismo grupo (con excepción de la UEFA, que puede tener hasta dos selecciones compartiendo sector).

Video: Sheinbaum Viajará Hoy a Washington para Asistir al Sorteo de la Copa del Mundo 2026

El Tricolor ya sabe que su primer partido en el Mundial lo jugará ante el rival que salga sorteado proveniente del bombo 3. Un total de doce selecciones conforman dicho bombo, entre las cuales se encuentra Panamá que, al pertenecer a la CONCACAF, no puede formar parte del mismo grupo de México.

Esto deja once posibles rivales para la Selección Mexicana en el partido inaugural:

Noruega

Noruega Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

¿A qué hora empieza el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo que definirá la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, se realizará en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos, y la ceremonia está programada para iniciar a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.

Noticias recomendadas: