Trump Galardona a Stallone, Gaynor y George Strait en la Casa Blanca Por este Motivo

El presidente Donald Trump recibió este sábado en la Oficina Oval a los cinco artistas seleccionados como homenajeados del Kennedy Center 2025, en una ceremonia de presentación de medallas que precedió a la gala oficial programada para el domingo.

Los galardonados de esta edición son el cantante de música country George Strait, el actor y cantante británico de Broadway Michael Crawford, la intérprete de disco Gloria Gaynor, el actor Sylvester Stallone y la banda de rock Kiss, representada por Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Ace Frehley, miembro fallecido de la agrupación, será homenajeado póstumamente y su hija aceptará el reconocimiento.

.@POTUS presents medallions to the 2025 Kennedy Center Honors recipients: George Strait, Michael Crawford, Gloria Gaynor, Sylvester Stallone, and Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, and Ace Frehley (accepted by his daughter). pic.twitter.com/T7Z8A1R36M — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 6, 2025

Durante el evento, Trump describió al grupo como artistas que han inspirado y unificado a millones de estadounidenses a través de sus trabajos en las artes y la cultura. El mandatario señaló que los medallones fueron rediseñados este año con la colaboración de Tiffany and Company.

Dentro de unos momentos estaremos presentando a las estrellas sus medallones del Kennedy Center, que fueron rediseñados este año con la ayuda del fantástico equipo de Tiffany and Company

Reconocimiento a Contribuciones Artísticas y Culturales

Los artistas fueron galardonados por sus aportes excepcionales a las artes y la cultura estadounidense. El Kennedy Center Honors es un reconocimiento anual que distingue a personalidades cuyo trabajo ha inspirado, elevado y unificado a la población estadounidense a través de diferentes géneros artísticos.

El presidente también informó sobre las renovaciones en curso en el edificio del Kennedy Center, las cuales incluyen trabajos en el mármol, diversas salas y auditorios principales. Según Trump, el Congreso asignó recursos para estos trabajos de restauración.

En sus comentarios, el mandatario hizo referencia a las trayectorias individuales de cada homenajeado, mencionando el impacto de George Strait en la música country, el trabajo de Crawford en Broadway, la influencia de Gaynor en el disco, la banda Kiss en el rock and roll, y las películas de Stallone en Hollywood.

"Voy a hacer una predicción: este será el programa con el rating más alto que jamás hayan tenido", afirmó Trump sobre la ceremonia del Kennedy Center programada para el viernes.

La ceremonia oficial de los Kennedy Center Honors se realizará en las instalaciones del centro cultural, donde tradicionalmente se lleva a cabo la gala anual que reconoce las contribuciones de artistas destacados a la cultura estadounidense.

