Fiscalía de Michoacán Revela Ruta de Camioneta que Explotó Frente a Sede de Policia Comunitaria

Este domingo 7 de diciembre se lleva a cabo una conferencia de prensa encabezada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, y el secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, en los Salones de Casa Michoacán.

Las autoridades detallan los avances en la investigación del coche bomba que explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó en conferencia de prensa que será la Fiscalía General de la República (FGR) la institución encargada de integrar la carpeta de investigación relacionada con el origen de la explosión, los materiales utilizados y el posible uso de explosivos en el ataque.

Durante su intervención, el fiscal detalló la ruta que siguió la camioneta Dodge Dakota negra cargada con los artefactos. Explicó que el vehículo ingresó al estado de Michoacán proveniente de Colima durante la mañana a las 8:30 de la mañana, a través de la carretera 200. Posteriormente, continuó su recorrido hacia la comunidad de San Vicente, para finalmente arribar al municipio de Coahuayana, donde ocurrió la detonación.

Ruta de Camioneta cn Explosivos. Foto: Fiscalía de Michoacán

Así fue la explosión

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre de 2025 un vehículo estalló frente a la Policía Comunitaria y el Palacio Municipal de Coahuayana, generando una fuerte onda expansiva que dañó ventanas, muros y parte de la estructura del edificio gubernamental. Además, la zona quedó sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados.

La FGR confirmó que cinco personas fallecieron, dos de ellas fueron encontradas dentro de la camioneta que explotó, mientras que tres integrantes de la Policía Comunitaria murieron cuando recibían atención médica. Asimismo, se reportaron 12 personas lesionadas con distintos niveles de gravedad.

Coche bomba en Michoacán

La detonación se percibió a varios metros a la redonda y provocó afectaciones en inmuebles cercanos, vehículos, viviendas, negocios e incluso en el Hospital Comunitario, donde se registraron daños en ventanales y paredes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque.

