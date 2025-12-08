Terremoto en Japón: Activan Alerta ante Temor de Otro Sismo de Gran Magnitud

Después del terremoto magnitud 7.6 que azotó territorio japonés este 8 de diciembre de 2025, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, en inglés) activó una alerta ante la posibilidad de que en los próximos días se registre un nuevo sismo de gran magnitud.

“Si ocurre un terremoto magnitud 7 o mayor, podría seguir otro megaterremoto. Mantente preparado e informado”, advirtió en su página web.

Alerta de terremoto posterior

La instancia señaló que la probabilidad de un gran terremoto se considera relativamente alta si se produce un sismo magnitud 7 o superior en la probable región de origen de megaterremotos, a lo largo de las fosas de Japón y Chishima, o en sus alrededores.

Ante ello, emitió una alerta de terremoto posterior frente a las costas de Hokkaido y Sanriku, que permanecerá vigente durante una semana.

Así, la Agencia Meteorológica de Japón llamó a la población residente de esas zonas a extremar las precauciones, aunque comentó que la posibilidad, basada en los registros mundiales, es de 1/100.

Noticia relacionada: Terremoto Golpea Japón y Activa Alerta de Tsunami; Video del Fuerte Sismo Hoy

Video: Así se Vivió el Terremoto de 7.6 en Japón que Provocó Alerta de Tsunami

Heridos por terremoto de hoy

Este lunes, a las 23:15 hora local, un terremoto magnitud 7.6 golpeó las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad.

La primera ministra, Sanae Takaichi, informó en una rueda de prensa que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori.

Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero continuamos recabando información sobre los daños y víctimas.

Al respecto, la agencia de noticias local Kyodo, detalló que dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del sismo en Hokkaido, mientras que la cadena pública NHK informó que seis personas resultaron heridas en Aomori.

Noticia relacionada: ¿Tembló en México Hoy? Magnitud de los Sismos este Lunes 8 de Diciembre de 2025.

Aviso de las autoridades japonesas sobre alerta de terremoto posterior. Foto: JMA

Escala de sismos en Japón

El terremoto de hoy alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de Aomori, Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido.

A las 01:08 hora local, se constató la llegada de un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, según los datos más recientes publicados por NHK.

La misma madrugada del martes (tiempo de Japón), las autoridades levantaron la alerta de tsunami.

Japón en el Cinturón de Fuego

Cabe señalar que Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.

El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente mil 500 sismos cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.

y la profundidad bajo la superficie terrestre. Y aunque los sismos son extremadamente difíciles de predecir, en enero un panel gubernamental aumentó ligeramente la probabilidad de que se produzca un temblor importante en la fosa de Nankai, frente a las costas de Japón, en los próximos 30 años, situándola entre el 75% y el 82%.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb