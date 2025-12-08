Abandonan Feto en Calles de la Colonia Héroes de la Independencia, en Ecatepec, Edomex

Fue abandonado un feto sin vida en calles de la colonia Héroes de la Independencia, en Ecatepec, Estado de México; las autoridades acordonaron la zona para realizar las investigaciones, hoy 8 de diciembre de 2025.

Las autoridades acudieron 10 horas después del hallazgo del feto abandonado en calles de Ecatepec, que solo estaba cubierto por un plástico con piedras para resguardar la escena.

Video. Luego de 10 Horas, Peritos de Edomex Recogen Feto Abandonado en Ecatepec

Video relacionado: ¿Qué se Sabe del Hallazgo de Restos de Feto en Baño de una Universidad en Puebla?

Video. Hallan Feto Abandonado en Calles del Municipio de Ecatepec, Edomex

¿Cómo fue abandonado el feto?

Los primeros informes policiacos detallaron que el cuerpo abandonado sería el de un feto y vecinos reportaron el hallazgo a las 8:00 horas de este lunes 8 de diciembre de 2025.

Las autoridades resguardan las inmediaciones de la calle Hidalgo, colonia Héroes de Independencia, en Ecatepec, donde esta mañana hallaron un feto abandonado. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/M5QlQ9OPNk — N+ FORO (@nmasforo) December 8, 2025

¿Cuántos meses de gestación tenía el feto abandonado?

Las autoridades municipales de Ecatepec acudieron a la zona ante el reporte sobre el hallazgo de un feto de aproximadamente seis meses de gestación. Fue localizado en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Héroes de la Independencia.

¿Cuál es la diferencia entre un embrión, un feto y un bebé?

La etapa embrionaria comienza con la fecundación y dura ocho semanas. Desde la décima semana de embarazo (si se cuenta desde el inicio de la última menstruación) hasta el nacimiento se encuentra la etapa fetal.

Al nacer, se produce una transición rápida y compleja: de feto dependiente a recién nacido independiente.

¿Por qué le dicen bebé al producto de una mujer que está embarazada?

Es probable que se escuche hablar del "bebé" cuando una persona está embarazada, pero existen términos específicos que describen las diferentes etapas del embarazo.

A medida que avanza el embarazo, el embrión se convierte en feto. El feto se convierte en neonato o recién nacido al nacer.

Puede que no sea común escuchar a una persona embarazada hablar de su embrión o feto en esos términos, pero todos podemos elegir usar las palabras con las que nos sintamos más cómodos.

¿Qué es un embrión?

La etapa embrionaria dura ocho semanas después de la fecundación. Esto equivale a decir que la etapa embrionaria dura hasta las diez semanas de embarazo, contando desde el inicio de la última menstruación.

¿Qué es un feto?

La etapa fetal comienza a las 10 semanas desde la última menstruación y dura hasta el nacimiento. Al comienzo de esta etapa, todos los sistemas orgánicos principales se han formado, pero son inmaduros.

No existe un momento exacto de la "viabilidad" fetal (o capacidad de sobrevivir fuera del útero), pero un feto de al menos 24 semanas puede ser viable si recibe cuidados intensivos después del nacimiento.

Antes de las 30 semanas de edad gestacional, un feto tiene menos probabilidades de sobrevivir que uno mayor debido a que sus pulmones y cerebro son inmaduros.

¿Qué es un recién nacido?

La transición de feto a recién nacido (también llamado neonato), que ocurre al nacer, es compleja y debe ocurrir rápidamente para que el recién nacido pueda sobrevivir de forma independiente.

El feto se prepara para la transición produciendo hormonas, que aumentarán al nacer, lo que le permitirá comenzar rápidamente a mantener niveles normales de azúcar en sangre, temperatura corporal y presión arterial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

