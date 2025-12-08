Autoridades de CDMX Analizan Cámaras Luego de la Muerte de Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue hallado sin vida el domingo 7 de diciembre al interior de un departamento ubicado en avenida Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El funcionario municipal había rentado el inmueble a través de una aplicación el pasado 5 de diciembre. Personal del sitio descubrió el cuerpo cuando ingresó para realizar labores de limpieza y lo observó en el piso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se mantiene diálogo con los administradores del inmueble. Las autoridades recaban las cámaras de seguridad privada y de videovigilancia para el seguimiento del caso.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, quien procedió con los servicios periciales para determinar la causa de muerte y continuar con las investigaciones correspondientes.

Si signos de violencia en donde fue hallado Brayan Nicolás, según autoridades

De acuerdo con los primeros reportes, no se apreciaron signos visibles de violencia en el lugar donde fue localizado el cuerpo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Peritos forenses realizaron los estudios correspondientes en el departamento ubicado en Paseo de la Reforma número 27. Los resultados oficiales aún no han sido dados a conocer.

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, expresó condolencias por el fallecimiento del funcionario.

Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad Brayan Nicolás Vicente Salinas

El Gobierno Municipal de Reynosa emitió un comunicado en el que expresó su pésame por el fallecimiento de quien se desempeñara como regidor del ayuntamiento de esa ciudad tamaulipeca.

Brayan Nicolás Vicente Salinas ocupaba la regiduría número 14 dentro del cabildo de Reynosa, donde se desempeñaba como presidente de la Comisión de Género y Equidad. El funcionario municipal era identificado como un político joven y activo, con presencia constante en temas relacionados con derechos humanos, juventudes, inclusión social y diversidad sexual.

Durante su gestión, impulsó iniciativas enfocadas a la equidad de género, la visibilidad de la comunidad LGBT+ y el acompañamiento a sectores considerados vulnerables. En diversas ocasiones participó en pronunciamientos públicos para exigir justicia en casos de violencia y desapariciones, además de promover campañas de concientización social.

