Trump Advierte que Europa "Va por Muy Mal Camino" Tras Multa Millonaria a X de Elon Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes 8 de diciembre de 2025 su rechazo a la multa impuesta por la Comisión Europea (CE) a la plataforma X, propiedad del empresario Elon Musk, y advirtió sobre el rumbo de las políticas regulatorias del bloque europeo.

La CE sancionó a la red social con 130 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia según la ley de servicios digitales comunitaria. Las infracciones identificadas incluyen el diseño engañoso de su marca de verificación azul, la falta de transparencia en su repositorio publicitario y la ausencia de acceso a datos públicos para investigadores.

Video: La Influencia de Elon Musk en el Gobierno de EUA.

Trump calificó la medida como "muy desagradable" durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El mandatario indicó que Musk no ha solicitado su intervención en el caso, pero expresó su desacuerdo con la decisión europea.

No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado al hacer muchas cosas

El presidente añadió que Europa "va por mal camino, muy malo para la gente" y señaló que no desea que el bloque europeo "cambie tanto". Según Trump, las autoridades europeas "han tomado muy malas decisiones" y calificó esta sanción como "una muy importante".

El mandatario estadounidense enfatizó su interés en mantener a Europa como socio, pero consideró la multa contra X como algo "muy malo". Indicó que recibirá un informe completo sobre el asunto antes de determinar las acciones a seguir.

La Administración Trump ha manifestado reiteradamente sus críticas a las políticas de regulación de redes sociales de la Unión Europea, acusando al bloque de buscar la "censura" del contenido en plataformas digitales y del discurso de odio.

En el documento que establece las directrices de política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.

Las declaraciones se produjeron durante un evento enfocado principalmente en temas agrícolas y comerciales, donde Trump abordó múltiples asuntos de política doméstica e internacional.

Con información de EFE.

